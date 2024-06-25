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        Haberler Dünya Hamas: Netanyahu, soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçıyor | Dış Haberler

        Hamas: Netanyahu, soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçıyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım" dedi. Hamas yetkilisi İzzet er-Rişk ise "Netanyahu'nun gerçek tavrı, bir anlaşmaya varmamak, vakit kazanmak ve soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçmaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 01:08 Güncelleme: 25.06.2024 - 01:09
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        "Netanyahu soykırım için ateşkesten kaçıyor"
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçtığını belirtti.

        Rişk, Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'de "kısmi bir anlaşmaya hazır olduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        "Netanyahu'nun kısmi bir anlaşmadan ve saldırılara devam etmekten söz etmesinin, esirlerin ailelerine yalan söylediğini ve onların evlatlarının hayatını umursamadığını gösterdiğini" vurgulayan Rişk, "Netanyahu'nun gerçek tavrı, bir anlaşmaya varmamak, vakit kazanmak ve soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçmaktır." ifadelerini kullandı.

        Rişk, ABD yönetimini, Netanyahu'dan yana tavır almayı ve sessiz kalmayı bir kenara bırakıp savaşın durması için ona baskı yapmaya çağırdı.

        Hamaslı yetkili ayrıca, Katar ve Mısırlı arabulucuların Gazze'de ateşkese varılması, İsrail ordusunun tamamen geri çekilmesi ve esir takasını teminat altına alacak bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını yineledi.

        Netanyahu 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze’deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
        #israil
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