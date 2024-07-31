Türkiye'de Haniye için çok sayıda camide sela okunup gıyabi cenaze namazı kılındı
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı. Saldırıda Haniye hayatını kaybetti. Haniye suikastına Türkiye'den art arda tepkiler gelirken, yurtta çok sayıda camide Hamas lideri için selalar okundu, gıyabında cenaze namazı kılındı.
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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı.
Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı.
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Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmezliğini korkurken Ankara'dan suikastı lanetleyen art arda tepkiler geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye mesajında, "Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye, Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Hamas liderinin öldürülmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin birçok ilindeki camilerde Haniye için sela okundu, gıyabi cenaze namazları kılındı.
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YOZGAT
Haniye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.
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Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.
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KAYSERİ
Kayseri'de de Haniye için camilerden sela okundu.
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Kentteki Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.
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MERSİN
Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınan bir başka adres de Mersin oldu.
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Anadolu Gençlik Derneği tarafından Ulu Camii'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.
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Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazda Haniye için dualar edildi.
Namazın ardından cami avlusunda toplanan kalabalık, tekbir getirip, "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak protesto gösterisinde bulundu.
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İSMAİL HANİYE KİMDİR?
İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.
Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.
Haniye'nin İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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Filistinli siyaset adamı, Filistin Ulusal Yönetimi'nin tartışmalı eski başbakanı İsmail Haniye, 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi.
Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü.
1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.
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1999'dan 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı.
Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı. Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Haniye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı.
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19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı.
Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtuldu.
Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı.
Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı.
Haniye evli ve 13 çocuğa sahipti. 2017 yılından itibaren Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığını yürütüyordu.