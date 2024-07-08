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        Haberler Dünya Hamas: İsrail saldırılarını durdurmak adına anlaşmaya varmaya çalışıyoruz | Dış Haberler

        Hamas: İsrail saldırılarını durdurmak adına anlaşmaya varmaya çalışıyoruz

        Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:46 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:46
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        Hamas: Anlaşmaya varmaya çalışıyoruz
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak amacıyla çaba sarf edildiği kaydedildi.

        Netanyahu'nun ise müzakerelerin önüne daha fazla engel koyduğu, Filistin halkına yönelik saldırılarını ve işlediği suçları tırmandırdığı, anlaşmaya varma çabalarını başarısızlığa uğratmak için Filistinlileri zorla yerinden etme girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.

        Hamas, arabulucuları "Netanyahu'nun oyunlarına ve suçlarına son vermek için müdahale etmeye" çağırırken, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere "yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri ve soykırım suçunun durdurulması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

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        Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması ve on binlerce Filistinlinin acımasız bombardımanın gölgesinde zorla yerlerinden edilmesi, uluslararası yasalara ve anlaşmalara meydan okuyan soykırım savaşını devam ettirmektir." ifadeleri kullanıldı.

        DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ

        Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

        ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

        Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
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