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        Haberler Dünya Hamas: Gazze'deki katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur

        Hamas: Gazze'deki katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur

        Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılardan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini sorumlu tuttuğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:29
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        Hamas: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD yapımı insansız hava araçlarıyla (İHA), Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi’de sivillerin sığındığı Usame bin Zeyd Okulunu vurmasının ardından, bugün de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu hedef aldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "ABD Başkanı Biden ve yönetimi, en sonuncusu yerinden edilmiş çocuk ve kadınların barındığı El-Fahura Okulunun hedef alındığı İsrail'in katliamlar dizisinin sorumluluğunu taşıyor. Suçlu işgal yönetimi, bu vahşi katliamları, doğrudan Amerikan yönetimi ve Başkan Biden'ın desteğiyle gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

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        Hamas'ın açıklamasında ABD Başkanı Biden ve yönetiminin İsrail'in sivillere karşı işlediği suçları doğrudan örtbas ettiği savunuldu.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okuluna yönelik saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        GAZZE'DE SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

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        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli hayatını kaybetti, en az 24 bin kişi yaralandı.

        Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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