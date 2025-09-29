Hamas: Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur." ifadesini kullandı.

Bedran, "Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Blair'i "şeytanın kardeşi" olarak nitelendiren Bedran, "Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir." açıklamasında bulundu.

Bedran, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin meselesinin ancak ulusal bir uzlaşıyla belirlenebilecek iç bir konu olduğunu vurgulayarak, dışarıdan hiçbir bölgesel ya da uluslararası tarafın Filistinlilere işlerini nasıl yürüteceklerini dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.

Filistin halkının kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu belirten Bedran, İsrail ve ABD medyasının sözünü ettiği ateşkes önerisine ilişkin şunları kaydetti:

"Aracıların üzerinden bize resmi olarak herhangi bir öneri ulaşmadı. Şimdiye kadar söylenenlerin hepsini sadece medyada duyuyoruz. Ancak resmi olarak, ister (ABD Başkanı) Trump'tan ister başkalarından olsun bize ulaşmış bir teklif yok." İsrail'in Haaretz gazetesi, Arap bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Gazze'de geçici bir idare kurulması için Blair'i başa getirme planı oluşturduğunu aktarmıştı. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze'de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. İngiliz medyasında yer alan haberlerde Körfez ülkelerinin ve ABD'nin desteklediği Gazze'de yeni bir yönetim kurma ve sonra kontrolü Filistin'e geri verme planını yürütecek isim olarak, Blair'in seçildiği belirtilmişti. Blair'in "Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)" adı verilecek oluşumu yöneteceği, Gita'nın Gazze'nin "en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi" olmak için Birleşmiş Milletler'den yetki talep edeceği de iddia edilmişti. Gazze için Doğu Timor ve Kosova'daki geçiş süreçlerine benzer bir yapının oluşturulacağı belirtilirken Gita yönetim merkezinin önce Mısır'da, ardından Gazze Şeridi'nde yer alacağı öne sürülmüştü.

Gita yönetiminde 7 ila 10 arasında üye bulunacağı, başında Blair'in yer alacağı ekipte en az bir Filistinli, bir BM yetkilisi ve finansal alanda tecrübesi bulunan uluslararası üyelerin çalışacağı bildirilmişti. Yönetimde güçlü bir Müslüman temsili olacağı da belirtilirken Blair'in ofisinden BBC'ye açıklama yapan bir sözcü, Blair'in Gazzelileri yerinden eden hiçbir plana destek vermeyeceğini kaydetmişti. Başbakanlığı bıraktığı 2007'den sonra ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve BM'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair, ağustosta Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda bölgenin geleceğini ABD Başkanı Donald Trump'la ele almıştı.