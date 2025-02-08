Hamas: Ateşkes tehlikede

Hamas Siyasi Büro Yetkilisi Basem Naim, AFP'ye verdiği demeçte Gazze'de süren ateşkesi değerlendirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması 5. aşamasına girerken, bugün 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde ise 3 İsrailli esir evlerine dönmek üzere Hamas tarafından serbest bırakılmıştı.

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Basem Naim ise süren anlaşmanın tehlikede olduğunu belirtti. Naim, İsrail'in anlaşmanın gereklerini yerine getirme konusunda ağır davrandığını ve işleri sürüncemede bıraktığını ifade etti. Naim "Bu davranışlar ateşkesi tehlikeye atıyor ve anlaşmanın çökmesine neden olabilir." dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir