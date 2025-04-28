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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamaney'den talimat: İhmal veya kasıt varsa ortaya çıkarın | Dış Haberler

        Hamaney'den talimat: İhmal veya kasıt varsa ortaya çıkarın

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin güneyinde bulunan limandaki patlamada kasıt veya ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için güvenlik ve yargı kurumlarına talimat verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 01:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 01:44
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        Hamaney'den talimat: İhmal veya kasıt varsa ortaya çıkarın
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        İran lideri Hamaney, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamaya ilişkin mesaj yayımladı.

        Limanda meydana gelen acı verici olayın üzüntü ve endişeye neden olduğunu belirten Hamaney, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Tüm yetkililerin "trajik ve yıkıcı olayların önlenmesi konusunda kendilerini sorumlu görmesi gerektiğini" vurgulayan İran lideri, limandaki patlamanın sabotaj olabileceği ihtimaline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Emniyet ve yargı yetkililerinin, bu konuda kapsamlı soruşturma yaparak herhangi bir ihmal veya kasıt olup olmadığını ortaya çıkarmaları gerekmektedir."

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        NE OLMUŞTU?

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

        Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

        Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'i aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

        Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

        İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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