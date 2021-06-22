Tam kapanma genelgesiyle saunaların, havuzların, spor salonlarının, hamamların faaliyetlerine ara verilmişti. 1 Haziran'dan beri uygulanan normalleşme kararlarına göre bazı işletmelerin faaliyetlerine devam edeceği açıklanmıştı. Saunaların ve havuzların durumu ile ilgili karar merak ediliyor
HAMAMLAR VE SAUNALAR AÇIK MI?
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alındı. Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında normalleşme tedbirlerinin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
Sinema salonları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.
HAMAMLAR VE SAUNALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak.
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