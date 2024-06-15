Haluk Levent'ten tribünde konser

Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt'un ikram ettiği ayranı içip teşekkür eden şarkıcı, şehre büyük bir konser vermek için tekrar geleceğini söyledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konseri Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de izledi.