Haluk Levent'ten 10 yaşındaki hayranına klip sözü
Haluk Levent, Antalya'daki konseri sırasında kendisiyle şarkı söylemek istediğini belirten kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Nisanur Fidan'ı sahneye davet etti. Fidan'a şarkı söylettiren Levent, ona klip çekme sözü verdi
Giriş: 07.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:57
Haluk Levent, Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla konser verdi. Levent, şarkılarını Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahnede seslendirdi.
Haluk Levent, kendisiyle şarkı söylemek istediğini belirten kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Nisanur Fidan'ı sahneye çağırdı. Fidan'a şarkı söylettiren Levent, ona klip çekme sözü de verdi.
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