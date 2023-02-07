"İnsan hiç kepçe olmak ister mi?"

Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Ünlüler de depremzedeler için elini uzatmaya başladı.

Bazı ünlü isimler yardım kampanyalarında yer alarak, deprem bölgelerine gönderilecek battaniye, giyecek-yiyeceklerin temin edilmesinde faal olarak yer alıyor. Bu kişiler arasında yer alan Haluk Levent, yeni bir paylaşımda bulundu.

"İNSAN HİÇ KEPÇE OLMAK İSTER Mİ?"

AHBAP Derneği ile birlikte yardım toplayan ve enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçen Levent, "Haydi, uyu' demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var, anneler-babalar var. Olmuyor işte, uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke... Tek tek enkazların üzerini açsam..." ifadelerini kullandı.