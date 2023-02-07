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Haluk Levent: İnsan hiç kepçe olmak ister mi?

Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından AHBAP Derneği ile birlikte yardım toplayan ve enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçen Haluk Levent, yeni bir paylaşımda bulundu. Levenet, "Haydi, uyu' demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var, anneler-babalar var. Olmuyor işte, uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke... Tek tek enkazların üzerini açsam..." dedi

Giriş: 07.02.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent: İnsan hiç kepçe olmak ister mi? - Magazin haberleri
"İnsan hiç kepçe olmak ister mi?"
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Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Ünlüler de depremzedeler için elini uzatmaya başladı.

Bazı ünlü isimler yardım kampanyalarında yer alarak, deprem bölgelerine gönderilecek battaniye, giyecek-yiyeceklerin temin edilmesinde faal olarak yer alıyor. Bu kişiler arasında yer alan Haluk Levent, yeni bir paylaşımda bulundu.

"İNSAN HİÇ KEPÇE OLMAK İSTER Mİ?"

AHBAP Derneği ile birlikte yardım toplayan ve enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçen Levent, "Haydi, uyu' demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var, anneler-babalar var. Olmuyor işte, uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke... Tek tek enkazların üzerini açsam..." ifadelerini kullandı.

"VALİLİK VE AFAD ONAYI ALMADAN KAMYONLARA EŞYA YÜKLEMEYİN"

Deprem bölgesine giden Haluk Levent, dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, takipçilerini uyarmıştı. Levent, "Şu anda insanlar can çekişiyor. Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun. Artık sokak jargonu ile konuşacağım. Allah’ını, kitabını, Muhammed'ini seven varsa lütfen lütfen Valilik ve AFAD onayı almadan kamyonlara eşya yüklemeyin, yollamayın. Buralar felaket, lütfen..." ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: DHA, AA, İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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