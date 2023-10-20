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        Haberler Magazin Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile görüştü - Magazin haberleri

        Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile görüştü

        Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent'in görüştüğü Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj, kente yardımların gelmediğini halkın zor durumda olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:20
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        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
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        Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü açıkladı.

        Ahbap Derneği'nin kurucusu, X (Twitter) hesabından şu bilgileri paylaştı:

        Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti.

        Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti.

        Görüşmeye Lübnan Belediye Başkanı Mohamed Saadie ve Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu Teşkilatı da katıldı.

        Türkiye’nin Gazze halkının yanında olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Yardım konvoyları izni alındığında haber edeceklerini söylediler.

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        #Haluk Levent
        #gazze
        #Filistin

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