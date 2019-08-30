Sosyal sorumluluk projeleriyle s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen Haluk Levent, Bodrum\u2019da sevenleri ile bulu\u015ftu. \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n hayranlar\u0131 ile samimi diyaloglar\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. Kuruculu\u011funu \u00fcstlendi\u011fi AHBAP Derne\u011fi \u00fczerinden T\u00fcrkiye nin pek \u00e7ok yerinde ihtiya\u00e7 sahiplerine ula\u015fan ve sosyal sorumluluk projelerine katk\u0131lar\u0131 takdir toplayan sanat\u00e7\u0131 Haluk Levent, Bodrum Antik Tiyatro\u2019da sahneye \u00e7\u0131kt\u0131. Ge\u00e7mi\u015ften g\u00fcn\u00fcm\u00fcze sevilen par\u00e7alar\u0131n\u0131 seslendiren Levent, performans\u0131 ile be\u011feni toplad\u0131. Hayranlar\u0131 da baz\u0131 \u015fark\u0131larda \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya e\u015flik etti. B\u00dcT\u00dcN MALZEME BU \u015eark\u0131 aralar\u0131nda sevenleri ile sohbet eden Haluk Levent, espri yapmay\u0131 ihmal etmedi. Levent, \u201cSon 3 g\u00fcnde konserimin reklamlar\u0131 yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Bin 600 davetlimiz bilet alm\u0131\u015f, sa\u011f olsunlar. 300\u2019e yak\u0131n dostumuzu da biz davet ettik. Bug\u00fcn bin 600 ki\u015fiye konser verece\u011fiz. Daha \u00f6nce benim konserime gelmeyenler fazla bir \u015fey beklemesin. B\u00fct\u00fcn malzeme bu. Ger\u00e7ekten, \u00e7ok g\u00fczel konser olacak diye beklemeyin\u201d dedi. Konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda hayranlar\u0131ndan ricada bulunan Levent, \u201c\u00d6zellikle bu tip a\u00e7\u0131k hava konserlerinde \u00e7ok samimi diyaloglar yapar\u0131z, seyirci ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz, sohbet ederiz ama \u015fu olmamal\u0131; mesela ben buradan y\u00fcr\u00fcrken oradan bir ba\u011f\u0131r\u0131yor, Akdeniz Ak\u015famlar\u0131 ya da A\u015fk\u0131n Mahpushane . Yok b\u00f6yle bir \u015fey, b\u00f6yle bir konser dizayn\u0131 yok. Onun i\u00e7in l\u00fctfen \u015fark\u0131 isteklerinizi bana i\u00e7inizden ba\u011f\u0131rarak s\u00f6yleyebilirsiniz\u201d dedi. KEND\u0130M\u0130Z\u0130 KANDIRMAYA GEREK YOK Konser esnas\u0131na hayranlar\u0131n\u0131n cep telefonlar\u0131 ile foto\u011fraf \u00e7ekmeleri ile ilgili de konu\u015fan sevilen sanat\u00e7\u0131, \u201c\u015eark\u0131lar\u0131 dinlemek yerine daha \u00e7ok foto\u011fraf \u00e7ekmeyi seven bir halk\u0131z. Do\u011fald\u0131r. Ama \u015funu yapmay\u0131n; Biz sizi \u00e7ok seviyoruz deyip \u00e7ekmeyin. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunun benim sevgimle ilgili olmad\u0131\u011f\u0131, az sonra sizin ataca\u011f\u0131n\u0131z story ler oldu\u011funu ben biliyorum. Rahat olun, kendimizi kand\u0131rmaya gerek yok. \u00c7ok seviyorsan biraz dinle, bazen \u00e7ek ama her dakika \u00e7ekip atarsan story e oradaki ama\u00e7 ba\u015fka oluyor ama biz yine de anlay\u0131\u015fla kar\u015f\u0131l\u0131yoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131. Levent\u2019in espri ile s\u00f6yledi\u011fi bu s\u00f6zler hem g\u00fcld\u00fcrd\u00fc hem de alk\u0131\u015fland\u0131. \r \r \t\r \t\t\r \t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\tHALUK LEVENT, EM\u0130NE BULUT UN KIZIYLA G\u00d6R\u00dc\u015eT\u00dc\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t \r \t\t\r \t\r \r \r \r \t\r \t\t\r \t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t I\u015eIKLAR HEP\u0130M\u0130Z\u0130 AYDINLATSIN \r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t \r \t\t\r \t\r \r \r \u00a0