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        Haberler Magazin Haluk Levent açıkladı: Hasan Can Kaya müzik sınıfının tüm masraflarını üstlendi - Magazin haberleri

        Haluk Levent açıkladı: Hasan Can Kaya müzik sınıfının tüm masraflarını üstlendi

        Haluk Levent, Hatay'da AHBAP tarafından inşa edilen bir lisedeki müzik sınıfının tüm masraflarını Hasan Can Kaya'nın üstlendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 08:11 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:11
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          Komedyen Hasan Can Kaya'nın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucu başkanı olduğu AHBAP Derneği tarafından Hatay'da inşa edilen bir lisedeki müzik sınıfının tüm masraflarını üstlendiği ortaya çıktı.

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          "LÜTFEN GİZLİ KALSIN' DEMİŞTİ"

          Haluk Levent, Hasan Can Kaya’nın depremzede öğrenciler için bir lisedeki müzik sınıfının tüm masraflarını üstlendiğini açıkladı. Kaya'nın yardımın gizli kalmasını rica ettiği ifade eden Levent, "Lütfen gizli kalsın demişti. Kusura bakma Hasan’ım. Yazmak zorundayız" dedi.

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          Haluk Levent, Hasan Can Kaya için "Daha önce de depremzede şehit annesi için ev alımında yardımcı olmuştu" ifadelerini kullandı.

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