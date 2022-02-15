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Haluk Bilginer kimdir? Baba dizisinin Emin'i Haluk Bilginer nereli, kaç yaşında?

Show TV'nin iddialı projesi Baba dizisinin başrolü Emin Saruhanlı karakteriyle ekranlara dönecek usta oyuncu Haluk Bilginer araştırılıyor. Dijital yayın platformunda yayınlanan Şahsiyet dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Haluk Bilginer hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

15.02.2022 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Bilginer kaç yaşında? Baba'nın Emin Saruhanlı'sı Haluk Bilginer nereli, kimdir? Haluk Bilginer filmleri ve dizileri
Haluk Bilginer kimdir?
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Usta oyuncu Haluk Bilginer bir süredir televizyon dizilerinden uzaktaydı. Haluk Bilginer Show TV ekranlarında yayınlanacak Baba dizisinde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacak. Peki, Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Haluk Bilginer hakkında....

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Haluk Bilginer, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 5 Haziran 1954'te İzmir'de dünyaya geldi. Tam adı Nihat Haluk Bilginer'dir. Annesi ev hanımı Bedriye Hanım, babası İzmirli sigortacı Tahsin Bilginer'dir. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Lise öğrenimini bitirmesinin ardından, 1972 yılında, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1977'de mezun oldu. Devlet konservatuarından mezun olduğu yıl İngiltere'ye giden Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bir yıl boyunca ileri tiyatro öğrenimi gördü.

KARİYERİ

1980 ve 1993 yılları arasında İngiltere'de yaşayan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan Haluk Bilginer, burada bulunduğu yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda, müzikalde, televizyon dizisinde ve filmde rol aldı. 'Eastenders' dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı. Macbeth, My Fair Lady, Pal Joey, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatro ve müzikallerde; Eastenders, Memories of Midnight, Bergerac, Glory Boys, The Bill ve Murder of a Moderate Man gibi televizyon dizilerinde ve Children's Crusade, Half Moon Street, Ishtar, Buffalo Soldiers, Spooks ve She's Gone filmlerinde görev alan ünlü aktör İngiltere'deki kariyerinin ardından Türkiye'ye döndü.

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı dizi-film yapımının çekimi için ilk defa İstanbul'a geldi ve bu dizi setinde 1992'de evleneceği okul arkadaşı Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü.

1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da 'indiana-jones' dizisinde ve Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın 'İki Kadın' filminde birlikte rol aldı. Çeşitli televizyon programları sayesinde ünlendi.

Haluk Bilginer, 1990 yılında İsmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Aldatma (Herold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti.

Gecenin Öteki Yüzü adlı televizyon dizisiyle Türkiye'de tanınan bir oyuncu haline gelen Haluk Bilginer; 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından 'İstanbul Kanatlarımın Altında', 'Usta Beni Öldürsene', 'Masumiyet' gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

Ateşten Günler, Safiyedir Kızın Adı, Borsa, Son Söz Sevginin, Gülşen Abi, Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Tatlı Hayat, Karanlıkta Koşanlar, Cesur Kuşku, Yine de Aşığım, Sayın Bakanım ve Hayat İşte gibi birçok televizyon yapımında rol aldı.

Bilginer, Türkiye'deki sinema kariyerine 1987 yapımı Kara Sevdalı Bulut adlı filmle başladı. 17. yüzyılda, uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak dünya tarihine adını yazdıran Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı, İstanbul Kanatlarımın Altında (1995) adlı başarılı filmde Evliya Çelebi'yi canlandırdı. 1997 yapımı Masumiyet adlı filmdeki performansıyla büyük başarı elde eden ünlü aktör, aynı yıl Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı, Sanem Çelik ve Uğur Polatgibi isimlerin de görev aldığı Filler ve Çimen adlı filmde rol aldı.

2003 yılında Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği, ve birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Neredesin Firuze adlı yapımda oynadı. Bu filmde canlandırdığı başarısız müzik yapımcısı Hayri karakteriyle bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bırakan Haluk Bilginer, daha sonra 2004 yapımı Hırsız Var, 2005 yapımı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Haluk Bilginer; Gecenin Öteki Yüzü, Tatlı Hayat, Ezel, Kaçak, Masum, Şahsiyet gibi pek çok önemli televizyon ve internet dizisinde rol aldı.

Haluk Bilginer 1999 yılında oyuncu eşi Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. İkili büyük yatırımlarla oluşturdukları tiyatro sahnesinde, Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999), Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000), Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002), Cimri (Moliere, 2004), Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü ve Atinalı Timon adlı oyunları oynadı.

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı ödüle layık bulundu.

HALUK BİLGİNER ÖZEL HAYATI

Haluk Bilginer, 1987 yılında tanışıp 1992'de evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004'te ayrıldı. Ardından bir süredir birlikte olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusu Aşkın Nur Yengi ile 6 haziran 2006'da evlendi. Kızı Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğdu. Çift 2012 yılında boşandı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yıl Dizinin adı Rolü Adaylıklar/ödüller Notlar
1985 EastEnders Mehmet Osman 107 bölümde oynadı. (1985-1989)
Bergerac Ahmed Bir bölümde oynadı. (1985)
1991 Safiye'dir Kızın Adı
1987 Ateşten Günler
Gecenin Öteki Yüzü
1993 Son Söz Sevginin
1992 Borsa Reha Çalık
The Young İndiana Jones Chronicles Albay İsmet Bey Bir bölümde oynadı.
1994 Gülşen Abi
1997 Medeni Haller
1998 Eyvah Kızım Büyüdü Sedat
Eyvah Babam Sedat
2001 Tatlı Hayat İhsan Yıldırım
Cesur Kuşku Cesur
Karanlıkta Koşanlar Ali
2002 Ti Show Robot Memduh
Spooks Emre Çelenk Bir bölümde oynadı.
2004 Sayın Bakanım Samim Bayraktar
2005 Yine de Aşığım Ali
2007 Sevgili Dünürüm
2008 Nerede Kalmıştık Ateş
2009 Sıkı Dostlar Hikmet
2010 Ezel Kenan Birkan
Üvey İkizler
Cuma'ya Kalsa Cuma
2011 İstanbul’un Altınları Reşat Altın
2012 Acayip Hikayeler Sinan Konuk oyuncu
Hayatımın Rolü Müşfik
2014 Kaçak Ustura Faysal 2. sezon
2016 New Blood John Malik
2017 Kara Yazı Oğuz
2022- Baba Emin Saruhanlı

ROL ALDIĞI FİLMLER

Yıl Film adı Rolü Adaylıklar/ödüller
1986 Half Moon Street
1987 Ishtar Gerilla lideri
Lionheart
1990 Ölürayak Ömer
1991 Kara Sevdalı Bulut Atila
Memories of Midnight
1992 İki Kadın Metin
1996 İstanbul Kanatlarımın Altında Evliya Çelebi
80. Adım Savcı
1997 Nihavend Mucize Erol
Masumiyet Bekir 1997 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
1998 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1998 Jean Carment Ödülü
Usta Beni Öldürsene Aaron
1999 Harem Suare Abdülhamid
Güle Güle Kasap
2000 Fasulye Bilge Dede
2001 Filler ve Çimen Sabit Üzücü
Buffalo Soldiers Türk
2003 Hititler III. Hattuşil
Neredesin Firuze Hayri 2004 Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2005 Hırsız Var! Seçkin
2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Karagöz 2006 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Kısık Ateşte 15 Dakika Muhtar
2007 Polis Musa Rami 2007 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2008 Yeşilçam Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Adayı
2008 Devrim Arabaları Necip
Güneşin Oğlu Alper Canan
2009 The International Ahmet Sunay
Suluboya
7 Kocalı Hürmüz Kuşçu Cebrail
2010 New York'ta Beş Minare Hacı Gümüş
2011 W.E. Muhammed El Fayed
2012 The Reluctant Fundamentalist Nazmi Kemal
Çanakkale Çocukları Kasim
2014 Bana Masal Anlatma Akbar
Kış Uykusu Aydın 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Performansı
2016 Kırık Kalpler Bankası Yusuf Yağmur
Ben-Hur Simonides
2017 Cingöz Recai Mehmet Rıza
Eski Kocam(ız) Nick
Osmanlı Subayı Halil Bey
Trendy Hasan
Refuge Ahmet
2018 Halloween Ranbir Sartain Başrol oyuncusu
2019 Nuh Tepesi İbrahim Başrol oyuncusu
2020 9 Kere Leyla Adem Başrol oyuncusu
2021 Azizler Erbil

Başrol oyuncusu
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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