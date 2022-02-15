Usta oyuncu Haluk Bilginer bir süredir televizyon dizilerinden uzaktaydı. Haluk Bilginer Show TV ekranlarında yayınlanacak Baba dizisinde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacak. Peki, Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Haluk Bilginer hakkında....

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Haluk Bilginer, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 5 Haziran 1954'te İzmir'de dünyaya geldi. Tam adı Nihat Haluk Bilginer'dir. Annesi ev hanımı Bedriye Hanım, babası İzmirli sigortacı Tahsin Bilginer'dir. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Lise öğrenimini bitirmesinin ardından, 1972 yılında, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1977'de mezun oldu. Devlet konservatuarından mezun olduğu yıl İngiltere'ye giden Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bir yıl boyunca ileri tiyatro öğrenimi gördü.

KARİYERİ

1980 ve 1993 yılları arasında İngiltere'de yaşayan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan Haluk Bilginer, burada bulunduğu yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda, müzikalde, televizyon dizisinde ve filmde rol aldı. 'Eastenders' dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı. Macbeth, My Fair Lady, Pal Joey, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatro ve müzikallerde; Eastenders, Memories of Midnight, Bergerac, Glory Boys, The Bill ve Murder of a Moderate Man gibi televizyon dizilerinde ve Children's Crusade, Half Moon Street, Ishtar, Buffalo Soldiers, Spooks ve She's Gone filmlerinde görev alan ünlü aktör İngiltere'deki kariyerinin ardından Türkiye'ye döndü.

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı dizi-film yapımının çekimi için ilk defa İstanbul'a geldi ve bu dizi setinde 1992'de evleneceği okul arkadaşı Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü.

1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da 'indiana-jones' dizisinde ve Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın 'İki Kadın' filminde birlikte rol aldı. Çeşitli televizyon programları sayesinde ünlendi.

Haluk Bilginer, 1990 yılında İsmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Aldatma (Herold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti.

Gecenin Öteki Yüzü adlı televizyon dizisiyle Türkiye'de tanınan bir oyuncu haline gelen Haluk Bilginer; 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından 'İstanbul Kanatlarımın Altında', 'Usta Beni Öldürsene', 'Masumiyet' gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

Ateşten Günler, Safiyedir Kızın Adı, Borsa, Son Söz Sevginin, Gülşen Abi, Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Tatlı Hayat, Karanlıkta Koşanlar, Cesur Kuşku, Yine de Aşığım, Sayın Bakanım ve Hayat İşte gibi birçok televizyon yapımında rol aldı.

Bilginer, Türkiye'deki sinema kariyerine 1987 yapımı Kara Sevdalı Bulut adlı filmle başladı. 17. yüzyılda, uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak dünya tarihine adını yazdıran Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı, İstanbul Kanatlarımın Altında (1995) adlı başarılı filmde Evliya Çelebi'yi canlandırdı. 1997 yapımı Masumiyet adlı filmdeki performansıyla büyük başarı elde eden ünlü aktör, aynı yıl Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı, Sanem Çelik ve Uğur Polatgibi isimlerin de görev aldığı Filler ve Çimen adlı filmde rol aldı.

2003 yılında Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği, ve birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Neredesin Firuze adlı yapımda oynadı. Bu filmde canlandırdığı başarısız müzik yapımcısı Hayri karakteriyle bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bırakan Haluk Bilginer, daha sonra 2004 yapımı Hırsız Var, 2005 yapımı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Haluk Bilginer; Gecenin Öteki Yüzü, Tatlı Hayat, Ezel, Kaçak, Masum, Şahsiyet gibi pek çok önemli televizyon ve internet dizisinde rol aldı.

Haluk Bilginer 1999 yılında oyuncu eşi Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. İkili büyük yatırımlarla oluşturdukları tiyatro sahnesinde, Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999), Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000), Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002), Cimri (Moliere, 2004), Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü ve Atinalı Timon adlı oyunları oynadı.

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı ödüle layık bulundu.

HALUK BİLGİNER ÖZEL HAYATI

Haluk Bilginer, 1987 yılında tanışıp 1992'de evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004'te ayrıldı. Ardından bir süredir birlikte olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusu Aşkın Nur Yengi ile 6 haziran 2006'da evlendi. Kızı Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğdu. Çift 2012 yılında boşandı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

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Yıl Dizinin adı Rolü Adaylıklar/ödüller Notlar 1985 EastEnders Mehmet Osman 107 bölümde oynadı. (1985-1989) Bergerac Ahmed Bir bölümde oynadı. (1985) 1991 Safiye'dir Kızın Adı 1987 Ateşten Günler Gecenin Öteki Yüzü 1993 Son Söz Sevginin 1992 Borsa Reha Çalık The Young İndiana Jones Chronicles Albay İsmet Bey Bir bölümde oynadı. 1994 Gülşen Abi 1997 Medeni Haller 1998 Eyvah Kızım Büyüdü Sedat Eyvah Babam Sedat 2001 Tatlı Hayat İhsan Yıldırım Cesur Kuşku Cesur Karanlıkta Koşanlar Ali 2002 Ti Show Robot Memduh Spooks Emre Çelenk Bir bölümde oynadı. 2004 Sayın Bakanım Samim Bayraktar 2005 Yine de Aşığım Ali 2007 Sevgili Dünürüm 2008 Nerede Kalmıştık Ateş 2009 Sıkı Dostlar Hikmet 2010 Ezel Kenan Birkan Üvey İkizler Cuma'ya Kalsa Cuma 2011 İstanbul’un Altınları Reşat Altın 2012 Acayip Hikayeler Sinan Konuk oyuncu Hayatımın Rolü Müşfik 2014 Kaçak Ustura Faysal 2. sezon 2016 New Blood John Malik 2017 Kara Yazı Oğuz 2022- Baba Emin Saruhanlı

ROL ALDIĞI FİLMLER

Yıl Film adı Rolü Adaylıklar/ödüller 1986 Half Moon Street 1987 Ishtar Gerilla lideri Lionheart 1990 Ölürayak Ömer 1991 Kara Sevdalı Bulut Atila Memories of Midnight 1992 İki Kadın Metin 1996 İstanbul Kanatlarımın Altında Evliya Çelebi 80. Adım Savcı 1997 Nihavend Mucize Erol Masumiyet Bekir 1997 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

1998 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1998 Jean Carment Ödülü Usta Beni Öldürsene Aaron 1999 Harem Suare Abdülhamid Güle Güle Kasap 2000 Fasulye Bilge Dede 2001 Filler ve Çimen Sabit Üzücü Buffalo Soldiers Türk 2003 Hititler III. Hattuşil Neredesin Firuze Hayri 2004 Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 2005 Hırsız Var! Seçkin 2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Karagöz 2006 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Kısık Ateşte 15 Dakika Muhtar 2007 Polis Musa Rami 2007 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2008 Yeşilçam Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Adayı 2008 Devrim Arabaları Necip Güneşin Oğlu Alper Canan 2009 The International Ahmet Sunay Suluboya 7 Kocalı Hürmüz Kuşçu Cebrail 2010 New York'ta Beş Minare Hacı Gümüş 2011 W.E. Muhammed El Fayed 2012 The Reluctant Fundamentalist Nazmi Kemal Çanakkale Çocukları Kasim 2014 Bana Masal Anlatma Akbar Kış Uykusu Aydın 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Performansı 2016 Kırık Kalpler Bankası Yusuf Yağmur Ben-Hur Simonides 2017 Cingöz Recai Mehmet Rıza Eski Kocam(ız) Nick Osmanlı Subayı Halil Bey Trendy Hasan Refuge Ahmet 2018 Halloween Ranbir Sartain Başrol oyuncusu 2019 Nuh Tepesi İbrahim Başrol oyuncusu 2020 9 Kere Leyla Adem Başrol oyuncusu 2021 Azizler Erbil Başrol oyuncusu