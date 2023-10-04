MARİA CALLAS KİMDİR?

Maria Callas, 2 Aralık 1923 tarihinde New York, ABD'de dünyaya geldi.

Maria Callas, eğitimi için bulunduğu Atina'da İspanyol soprano Elvira de Hidalgo'nun öğrencisi oldu ve eğitimini Atina Konservatuarı'nda tamamladı.

Sanat hayatına henüz 15 yaşındayen başlayan Callas'ın ilk rolü, Atina Ulusal Operası'nda küçük bir roldü.

Madam Butterfly rolü ile iyice tanınmaya başlandı ve 1947 senesindeki Verona performansı ile geniş çevrelerce tanınan ünlü bir sanatçı haline geldi.

Sanat kariyerinin başlarında Wagner'in operalarını yorumladı, yoğun çalışma temposu yüzünden 1950'li yılların ortalarında çok ciddi kilo kaybı yaşadı.

Kariyerinin zirvesinde Norma'yı, Carmen'i, Puccini'nin ve Verdi'nin çeşitli operalarını yorumladı ve bu dönemde La Divina olarak kariyerini tamamladı.

1969 senesinde ilk ve tek sinema filmini çekti. 1977 senesinde 52 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.