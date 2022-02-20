Sınır ötesinin en kariyerlisi

Haluk Bilginer, kimyager veya doktor olacaktı. Bilginer'den bir röportajında bu mesleklerden birini seçmesi halinde günümüzde ne yapıyor olacağını zihninde canlandırması istenmişti. Ya yeni bir keşif ya da kanser tedavisi için çalışıyor olacağını dile getirmişti. Haluk Bilginer, belki kimya ve tıp üzerine olan hayallerini gerçekleştiremedi ama insanlara görsel sanatlarla hizmet etti / ediyor. Bilginer, rekor ölçüdeki çalışmalarıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hizmetinde bulundu / bulunuyor
5 Haziran 1954’te dünyaya geldiği İzmir, o dönemlerde buram buram deniz, kekik ve nergis kokardı. Sahil şehirlerinde büyüyen her çocuk gibi oltasını alır, arkadaşlarıyla isparoz, lidaki tutardı. Büyüdükçe kimyager olmaya merak saldı. Planları arasında doktorluk da vardı.
O dönemdeki bütün çocukların olduğu gibi onun da merak açlığını giderme araçları kitaplar ve ansiklopediler, mekânlar ise kütüphanelerdi. Gerek kimyayla gerekse diğer konulardaki merak açlığını bolca okuduğu kitaplardan, ansiklopedilerden giderdi. Kimyager olsaydı zamanının çoğunu laboratuvarda keşif yapmakla geçirecekti. Doktor olsaydı, ana hedefi kanserin tedavisiydi. İleride icra edeceği meslek adına kırılma, lise son sınıfta meydana geldi. Haluk Bilginer…
ROL ALDIĞI YABANCI FİLMLER * Half Moon Street (İngiltere - 1986) * Isthar (ABD – 1987) * Lionheart (ABD / Macaristan - 1987) * Memories of Midnight (İngiltere - 1991) * The Adventures of Young Indiana Jones (ABD - 1992) * Buffalo Soldiers (İngiltere / Almanya - 2001) * She's Gone (ABD - 2004) * International (ABD / Almanya - 2009) * W.E. (İngiltere - 2011) * The Reluctant Fundamentalist (ABD - 2013) * Rosewater (ABD - 2014) * Ben – Hur (ABD - 2016) * The Ottoman Lieutenant (ABD - 2017) * Trendy (İngiltere - 2017) * Shelter (İsrail - 2017) * Halloween (ABD - 2018)
Keşifler veya kanserin tedavisi için çalışamadı. İnsanlara laboratuvardan değil, sahneden hizmet etme kararına vardı. İzmir Gazetesi’nin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında ödüle layık görülmesiyle başladığı oyunculuk kariyerinde Türkiye’yi yurt dışında en çok temsil eden sanatçılar arasında yer aldı. Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Nuri Bilge Ceylan, Suna Kan, Fazıl Say, İdil Biret, Güher, Süher Pekinel, Şefika Kutluer ve Kudsi Ergüner gibi…
ROL ALDIĞI YABANCI TV DİZİLERİ * Bergerac (İngiltere - 1981) * The Glory Boys (İngiltere - 1984) * EastEnders (İngiltere - 1985) * Murder of a Moderate (İngiltere - 1985) * The Adventures of Young Indiana Jones (ABD - 1993) * The Bill (İngiltere - 1999) * New Blood (İngiltere - 2016) * Alex Rider (İngiltere - 2020)
O dönemki müdürü Ragıp Haykır’ın davetiyle lisenin bitimine kadar İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışan Haluk Bilginer, mezun olduktan sonra 1972’de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
İNGİLTERE’DE SAHNEYE ÇIKTIĞI TİYATRO OYUNLARI * My Fair Lady * Kafkas Tebeşir Dairesi * Macbeth * Pal Joey * Belami * The Phantom of the Opera
Konservatuvardan 1977’de mezun olan Haluk Bilginer, İngiltere’ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde bir yıl öğrenim gördü. Öğrenimini tamamlamasından sonra Türkiye’ye dönen Haluk Bilginer, 1980’de yeniden Londra’nın yolunu tuttu.
Haluk Bilginer, Türk oyuncular arasında en çok yabancı yapımda rol alan kişi oldu. Bilginer, 16'sı sinema filmi, 8'i TV dizisi olmak üzere 24 yabancı yapımda kameranın karşısına geçti.
SİNEMA ÖDÜLLERİ 1997 * Antalya Film Festivali (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Masumiyet) * Adana Film Festivali (En İyi Erkek Oyuncu - Masumiyet) * Çağdaş Sinema Oyuncuları (ÇASOD Oyuncu Ödülü - Masumiyet) 1998 * Ankara Film Festivali (En İyi Erkek Oyuncu - Masumiyet) * Orhon Murat Arıburnu Ödülleri (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Masumiyet) * Premiers Plans Festival D’Angers (Jean Carment Ödülü - Masumiyet) 2004 * Sadri Alışık Ödülleri (En İyi Erkek Oyuncu - Neredesin Firuze?) 2006 * Ankara Film Festivali (En İyi Erkek Oyuncu - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?) 2007 * Ankara Film Festivali (Polis) 2014 * SİYAD Ödülleri (En İyi Erkek Oyuncu Performansı - Kış Uykusu) 2015 * Ankara Film Festivali (Aziz Nesin Emek Ödülü) * Sadri Alışık Ödülleri (Seçici Kurul Özel Ödülü - Kış Uykusu) * Palm Springs Uluslararası Film Festivali (En İyi Erkek Oyuncu - Kış Uykusu) 2021 * Adana Film Festivali (Onur Ödülü)
Emmy Ödülü’nü ilk kazanan Türk Hasan Şerefli olmuştu. Şerefli, ödülü 2003’te ‘Parmaklıklar Arkasındaki Çocuklar’ adlı dokümanter filmiyle ‘Belgesel Film ve Araştırma’ dalında kazanmıştı. Haluk Bilginer ise Emmy Ödülü’ne layık görülen ilk Türk oyuncu oldu.
TV ÖDÜLLERİ 2019 * Emmy Ödülleri (En İyi Erkek Oyuncu - Şahsiyet)
Aralarında ‘Macbeth’, ‘My Fair Lady’, ‘The Phantom of the Opera’nın da bulunduğu birçok tiyatro oyunu ve müzikalde sahneye çıkan Haluk Bilginer, TV dizileriyle de İngiltere'de dönemin en şöhretli oyuncularından biri oldu.
TİYATRO ÖDÜLLERİ 1997 * Afife Tiyatro Ödülleri (Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu - Histeri) 2005 * Afife Tiyatro Ödülleri (Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu - Cimri) 2006 * Afife Tiyatro Ödülleri (Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu - Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü)
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Haluk Bilginer, en çok yabancı yapımda rol alan Türk oyuncu/haluk-bilginer-en-cok-yabanci-yapimda-rol-alan-turk-oyuncu-3350183
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