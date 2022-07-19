Haluk Bayraktar: Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'a Bayraktar TB2'nin Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki hava operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Ukrayna'nın stratejik düzeyde ilişkileri olduğunu dile getiren Bayraktar, "Türkiye ve Ukrayna'nın özellikle savunma alanında stratejik düzeyde ilişkileri var. Bu yıllar için oldu. Biz de Ukrayna'da dronelarımız için makineler satın alıyoruz. Biz açıkça Ukrayna'yı destekliyoruz." dedi.

"İstemesi halinde Rusya'ya SİHA satar mısınız?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, "Rusya'ya asla SİHA satmayız, böyle bir şey olmayacak. Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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