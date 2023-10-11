Haluk Akakçe'ye veda
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını 53 yaşında kaybeden Haluk Akakçe için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi
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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe, önceki gün 53 yaşında hayata veda etmişti.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Haluk Akakçe için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlendi. Törene, Akakçe’nin ailesinin yanı sıra meslektaşları ve ünlüler katıldı.
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Haluk Akakçe’nin çalışmaları ışığında çağdaş sanata olan katkılarından söz edilirken hayata veda etmesinin sanat için büyük bir kayıp olduğu dile getirildi.
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Haluk Akakçe, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Fotoğraflar: HT Magazin
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