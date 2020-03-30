30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çoğunlukla genç ve orta yaş yetişkinlerde sıklıkla rastlanan sabahları yorgun uyanmak, gün içinde yaşanan halsizlik, günlük işleri yaparken isteksizlik hali ve genel bir bitkinlik. Genellikle yüksek iş temposu ve şehir yaşamının hızından kaynaklandığı düşünülen bu belirtiler aslında ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Peki halsizlik ve yorgunluk neden olur? Halsizlik ve yorgunluk belirtileri, nedenleri, tedavisi, ne iyi gelir? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık
Halsizlik Ve Yorgunluk Neden Olur?
Halsizlik ve yorgunluk, normalde bir insanın günlük işlerini yaparken kendini yorgun ve yetersiz hissetmesi olarak tanımlanabilir. Bazı insanlarda genç yaşına rağmen bir şekilde ortaya çıkarak kişinin yemek yemeye, yatmaya hatta dinlenmeye bile üşenir hale gelmesini sağlayabilir. Bu durum bir üşengeçlik mi, enerji düşüklüğü mü veya farklı bir hastalıktan mı kaynaklanıyor bunun tespit edilmesi çok önemlidir. Tiroidit sorunundan kansere kadar birçok hastalığın işareti olabilen yorgunluğunuz geçmiyorsa altında yatan sebeplerin mutlaka araştırılması gerekir.
Halsizlik Ve Yorgunluk Nedenleri Nelerdir?
Halsizliğin ve yorgunluğun birçok sebebi olabilir. Ancak halsizliğe ve yorgunluğa sebep olan ana unsurlar aşağıdaki gibidir.
Halsizlik ya da yorgunluk şayet herhangi bir hastalık sebebiyle görülmüyor, yaşam kalitenizi, iş gücünüzü düşürmüyorsa, bir süre sabredebilirsiniz. Fakat halsizlik bütün yaşam kalitenizi alt üst ediyor, iş gücünüzü etkiliyorsa, kesinlikle bir doktora başvurmalısınız.
Halsizlik Ve Yorgunluk Belirtileri Nelerdir?
Kronik yorgunluğun belirtileri ile basit halsizlik ve yorgunluk belirtileri birbirine oldukça benzerlik göstermektedir ve ayrımı da oldukça zordur. Yorgunluk dinlenme ile kısa süre içinde geçerken, kronik yorgunluk teşhisi konulabilmesi için genellikle belirtilerin en az 6 ay süreyle devam etmesi demektir. Kişi yataktan kalktığından bile kendisini yorgun hissediyorsa, hafıza sorunları ve konsantrasyon bozuklukları yaşıyorsa bu kronik yorgunluğun habercisi olabilir.
Kronik yorgunluğun belirtileri aşağıdaki gibidir;
Halsizlik Ve Yorgunluk Tedavisi nasıl Olur ve Ne İyi Gelir?
Yorgunluk tedavisi için yapılabilecek birçok şey var. Fakat öncelik olarak beslenme ve yaşam tarzı değişikliği olmalıdır. Çünkü en etkili yorgunluk tedavisi seçenekleri bunlar.
Öncelikle beslenme şeklini düzene sokmak gerekmektedir. Yorgunluk tedavisinde beslenme öncelikli olabilir. Çünkü beslenme psikiyatrik durumunuzdan, hücre içi enerji üretim sistemine kadar birçok konuya etki eder. Buna göre
Yaşam Tarzı Değişikliğinde ise alınması gereken önlemler;
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!