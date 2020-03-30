Çoğunlukla genç ve orta yaş yetişkinlerde sıklıkla rastlanan sabahları yorgun uyanmak, gün içinde yaşanan halsizlik, günlük işleri yaparken isteksizlik hali ve genel bir bitkinlik. Genellikle yüksek iş temposu ve şehir yaşamının hızından kaynaklandığı düşünülen bu belirtiler aslında ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Peki halsizlik ve yorgunluk neden olur? Halsizlik ve yorgunluk belirtileri, nedenleri, tedavisi, ne iyi gelir? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık

Halsizlik Ve Yorgunluk Neden Olur?

Halsizlik ve yorgunluk, normalde bir insanın günlük işlerini yaparken kendini yorgun ve yetersiz hissetmesi olarak tanımlanabilir. Bazı insanlarda genç yaşına rağmen bir şekilde ortaya çıkarak kişinin yemek yemeye, yatmaya hatta dinlenmeye bile üşenir hale gelmesini sağlayabilir. Bu durum bir üşengeçlik mi, enerji düşüklüğü mü veya farklı bir hastalıktan mı kaynaklanıyor bunun tespit edilmesi çok önemlidir. Tiroidit sorunundan kansere kadar birçok hastalığın işareti olabilen yorgunluğunuz geçmiyorsa altında yatan sebeplerin mutlaka araştırılması gerekir.

Halsizlik Ve Yorgunluk Nedenleri Nelerdir?

Halsizliğin ve yorgunluğun birçok sebebi olabilir. Ancak halsizliğe ve yorgunluğa sebep olan ana unsurlar aşağıdaki gibidir.

Kişinin yaşadığı kansızlık, anemi sorunu

Az su içme ve düzensiz beslenme

Kahvaltı etmeme ve ağır yağlı gıda tüketimi

Diyabet ve insülin direnci

Böbrek üstü bezi problemleri

Mineral ve vitamin eksiklikleri: D vitamini, B12 eksikliği

Kişinin tiroid bezlerinin olması gerekenden daha az çalışması

Kişinin bağ dokusundaki bazı hastalıkları

Uyku apnesi

Kişinin metabolizma çalışma sistemindeki bazı bozukluklar

Kişinin aşırı stres ya da ruhsal sorunlar yaşaması sonucu gerçekleşen depresyon hâlsizliğinin nedenleri arasında yer almaktadır

Halsizlik ya da yorgunluk şayet herhangi bir hastalık sebebiyle görülmüyor, yaşam kalitenizi, iş gücünüzü düşürmüyorsa, bir süre sabredebilirsiniz. Fakat halsizlik bütün yaşam kalitenizi alt üst ediyor, iş gücünüzü etkiliyorsa, kesinlikle bir doktora başvurmalısınız.

Halsizlik Ve Yorgunluk Belirtileri Nelerdir?

Kronik yorgunluğun belirtileri ile basit halsizlik ve yorgunluk belirtileri birbirine oldukça benzerlik göstermektedir ve ayrımı da oldukça zordur. Yorgunluk dinlenme ile kısa süre içinde geçerken, kronik yorgunluk teşhisi konulabilmesi için genellikle belirtilerin en az 6 ay süreyle devam etmesi demektir. Kişi yataktan kalktığından bile kendisini yorgun hissediyorsa, hafıza sorunları ve konsantrasyon bozuklukları yaşıyorsa bu kronik yorgunluğun habercisi olabilir.

Kronik yorgunluğun belirtileri aşağıdaki gibidir;

Konsantrasyon bozukluğu

Unutkanlık

Kas ağrısı

Boğaz ağrısı

Eklem ağrıları

Dinlendirmeyen uyku bozuklukları

Enerji kaybı

Bulantı

Kendisine, işine ve yaşama dair negatif tutumlar, huzursuzluk

Depresif ruh hali

Günlük aktivitelerde gerileme

En ufak bir fiziksel veya zihinsel faaliyet sonrası kırgınlık, kötüleşme

Uykudan yorgun kalkma

Hiperaktivite

Konuşma güçlükleri

Bilinçte bulanıklık

Ayağa kalkarken sersemlik veya baş dönmesi

Yaygın kas ile eklem ağrıları şeklinde görülebilir.

Halsizlik Ve Yorgunluk Tedavisi nasıl Olur ve Ne İyi Gelir?

Yorgunluk tedavisi için yapılabilecek birçok şey var. Fakat öncelik olarak beslenme ve yaşam tarzı değişikliği olmalıdır. Çünkü en etkili yorgunluk tedavisi seçenekleri bunlar.

Öncelikle beslenme şeklini düzene sokmak gerekmektedir. Yorgunluk tedavisinde beslenme öncelikli olabilir. Çünkü beslenme psikiyatrik durumunuzdan, hücre içi enerji üretim sistemine kadar birçok konuya etki eder. Buna göre

Düşük karbonhidratlı beslenme şekli

Yeşil sebzeler ve besleyici gıdalar tüketmek

Sağlıklı yağları tercih etmek

Yeterli su tüketmek

Doktor gözetiminde takviye vitamin ve mineral desteği almak

Yaşam Tarzı Değişikliğinde ise alınması gereken önlemler;

Uyku düzeninin değiştirilmesi

Alkol ve sigara bağımlılığının azaltılması

Düzenli egzersiz yapmak

Aralıklı oruç uygulayabilir