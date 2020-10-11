Halsey, Türkiye'de mi?

Bir Türk hayranının "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına da duyarsız kalmayan 25 yaşındaki yıldız, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" cevabını vermişti.