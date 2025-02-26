Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İtalyan ekibi Allianz Milano'ya 3-1 kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Milano takımına 3-1 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak çeyrek finale çıktı.
Ankara'daki ilk maçı 3-1 kazanan Halkbank, Milano'da oynanan karşılaşmayı 25-16, 26-24, 23-25 ve 28-26'lık setlerle 3-1 kaybetti.
Çeyrek finali belirlemek için oynanan altın seti geriden gelerek 15-13 kazanan Halkbank, adını çeyrek finale yazdırdı.
Halkbank, çeyrek finalde Polonya'nın PGE Projekt takımıyla eşleşti.