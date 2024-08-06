Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2024 Halkbank emekli promosyonu tutarı arttı mı, şartları neler?
Halkbank emekli promosyonu tutarları 2024 araştırılıyor. Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Bu gelişme sonrası ise bankaların promosyon ücretleri gündeme geldi. Özel bankaların promosyonları 15 bin TL'yi bulurken gözler kamu bankalarının promosyon ödemelerine çevrildi. Bu noktada Halkbank emekli promosyonu ücretleri ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar…
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Bankaların promosyon kampanyaları devam ediyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. En yüksek tutar 15 bin TL’yi bulurken kamu bankaları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bu noktada ‘’Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu’’ sorusu gündeme geldi. Emekli maaşına yapılan Temmuz zammı sonrası promosyon tutarlarındaki değişiklik mercek altına alındı. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı…
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Halkbank promosyonu ücretleri, Ağustos ayında aylığa göre 8-12 bin TL arasında olacak şekilde ödenecek.
Halkbank’ın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:
‘’Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
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SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.’’
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Brüt maaş tutarı;
10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenecek.
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HALKBANK PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank Mobil üzerinden promosyon başvurusu yapmak için İşlemler menüsüne tıklayın.
Ardından Emeklilik İşlemleri kısmına tıklayın. Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru seçeneğini seçin ve Emekli Promosyon Başvurusu kısmından promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Emeklilik İşlemleri Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden başvurmuş olduğunuz promosyonu izleyebilir veya iade edebilirsiniz.
İnternet Şube üzerinden promosyon başvurusu yapmak için Başvuru menüsüne tıklayın.
Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.