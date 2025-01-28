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        Haberler Spor Voleybol Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi grup etabının son maçına çıkıyor - Voleybol Haberleri

        Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi grup etabının son maçına çıkıyor

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Halkbank bu karşılaşmayı kazanması halinde play-off turuna çıkmaya hak kazanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:17
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        Halkbank, play-off için sahaya çıkıyor!
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        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

        Perugia'daki Pala Barton Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

        Karşılaşmayı İspanyol Carlos Alberto Robles Garcia ve Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek.

        Başkent temsilcisi grupta 5 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 5 maçının tamamını kazanarak lider durumda bulunuyor.

        Halkbank bu karşılaşmayı kazanması halinde play-off turuna çıkmaya hak kazanacak.

        OYUNCULAR İDDİALI

        İtalya'ya inanarak geldiklerini belirten Halkbank'ın genç oyuncuları Yiğit Hamza Aslan, zoru başararak en iyi skorla dönmek istediklerini belirtti.

        Milli smaçör Yiğit Hamza, “İnsanı en çok acı hatıralar güçlendirir. Ankara’da kaybettiğimiz maç da bizim acı hatıramız." ifadelerini kullandı.

        Ankara'daki ilk maçı İtalyan temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

        Bu arada Halkbank'taki bazı voleybolcular uçakta A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Olimpiyat ikincisi, milli atıcı Yusuf Dikeç ile karşılaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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