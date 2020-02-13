13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Açılışı 12 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi büyük ölçüde kolaylaştıran Halkalı-Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor.
DHA'nın haberine göre, TCDD tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullunun Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nını kullandığı belirtildi. Çok fazla vatandaş tarafından tercih edilen hat beraberinde ise otopark sorununu da getirdi.
ÜÇ ŞERİTLİ YOL PARK SEBEBİYLE İKİ ŞERİDE DÜŞTÜ
Açıldığı ilk günlerde ücretsiz otoparkı bulunan durak, şimdilerde TCDD'nin vakfı VAK-DES tarafından işletiliyor. İlk 15 dakikası ücretsiz olan otopark, 1-3 saat arası 5 lira, 12-24 saat arası ise 25 lira. Otoparkın kapasitesi ise az. Otopark sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, işe giderken araçlarını Marmaray çevresindeki yola park ediyor. Yüzlerce aracın park ettiği üç şeritli yol ise iki şeride düşmüş durumda.
OTOPARK PAHALI VE YETERSİZ İDDİASI
Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Halkalı durağına gelen yolcuları karşılayan yakınları ise yine otopark ücreti ödememek için Marmaray çevresinde bekliyor. Vatandaşlar otopark ücretinin yüksek olduğunu ve mevcut otoparkın yetersiz olduğunu belirtiyor.
YHT ile şehir dışından gelen kızını bekleyen Fatma Gürbüz, "Marmaray gibi bir sistem yapıldıysa buraya insanların daha rahat girip, çıkması ve ücretinin olmaması gerekiyor. Etrafı da çok düzenlenmemiş. Buraları da düzenleyip sisteme geçirseler insanlar daha rahat edecek ve sıkıntı yaşamayacak. Ben şu an kızımın gelmesini bekliyorum ve ücret de ödemek istemiyorum. 15 dakikadan sonra ücret ödeniyor. Vermek istemiyorum" dedi.
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