HALKA TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamur için:

4 çay bardağı irmik

2 çay bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Yarım limonun suyu

Bir tutam tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

HALKA TATLISI TARİFİ

Şerbetle işe başlayın.

Su ve şekeri tencerede karıştırıp kaynatın.

Limon suyunu da ilave edin bir taşım daha kaynattıktan sonra soğuması için kenara alın.

Hamur malzemelerinin hepsini bir kasede bir araya getirip mikserle çırpın.

Karışımı tırtıklı uç takılmış sıkma torbasına doldurun.

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.

Hamurları halka şekli vererek kızgın yağa sıkın.

Kızaran tatlıları yağdan alıp şerbete atın.

Birkaç dakika şerbette beklettiğiniz tatlıları servis tabağına aktarın.