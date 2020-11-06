Naime Sert nsert@haberturk.com

Türk Telekom, afetlerde iletişimin kesilmemesi için yeni bir ürün geliştiriyor. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şirketin 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında tamamen afet iletişimi üzerine kamu otoriteleriyle, özellikle AFAD'la birlikte bir ürün geliştirdiklerini söyledi. Önal bu ürünün tüm operatör ve kullanıcılar tarafından kullanılabilmesini, afet anında kullanıcıların operatörden bağımsız olarak birbirini arayabilmesini amaçladıklarını kaydetti. Önal ''Önemli olan iletişimin operatör bağımsız afetzedelere ulaşmak ya da afet anında insanların birbirlerini rahatlıkla arayabilmesi'' dedi.

DİLİMLEME TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Önal'ın verdiği bilgiye göre Network Slicing (Dilimleme) teknolojisi adı verilen bu yöntemle arama kapasiteleri ihtiyacın yoğun olduğu bölgelere yönlendirilebiliyor. Böylece afet anlarında 112 Acil Servis'e ya da enkazın olduğu bölgeye daha yüksek kapasite verilip, aramaların başarıya ulaşması sağlanacak. Bu, 5G teknolojisiyle ya da öncesinde başlayabilecek.

'TTAKE KURTARMA FAALİYETLERİNE DESTEK VERDİ'

Geçen hafta yaşanan İzmir depreminin kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu vurgulayan Önal, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi'nden (TTAKE) 11 kişinin arama-kurtarma faaliyetlerine etkin destek verdiğini söyledi. Önal 150 kişiden oluşan ekibin 2010 yılında gönüllülük esasıyla kurulduğunu, tamamının Türk Telekom çalışanlarından oluştuğunu kaydetti. TTAKE'nin Van Erciş, Erzincan depremleri, Karadeniz'deki sel baskınında ve çeşitli kayıp vakalarında kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini belirtti.

'DEPREMZEDELERE CEZASIZ İPTAL SEÇENEĞİ SUNDUK'

Önal, sosyal medyaya yansıyan depremzedelerin abonelik iptallerinde taahhüt cezası uygulandığı iddialarını da iletişim kazası olarak nitelendirdi. Önal “Depremden hemen sonra GB avantajı sağladık. Hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcılarımızın mağdur olmaması için müşterilerimize; hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri sunuyoruz” dedi.

'HALKA ARZDAN BU YANA EN YÜKSEK 9 AYLIK KÂR'

Türk Telekom, ocak-eylül döneminde net kârını halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşırken, toplam abone sayısını 49.5 milyona çıkardığını duyurdu. Önal, gelirleri ocak-eylül döneminde yüzde 19 artışla 20.6 milyar liraya erişen şirketin bu sonuçla yılın 9 aylık dönemindeki en yüksek büyüme performansını kaydettiğini söyledi. Önal, grubun iştirakleri Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın grup dışından elde ettikleri gelirlerin bu çeyrekte yıllık yüzde 60'tan fazla büyüme kaydettiğini aktardı.

'ABONE SAYIMIZ 49.5 MİLYONA ULAŞTI'



Önal ''Şirketin ocak-eylül dönemindeki net kârı halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar lirayı aştı. Bu dönemde Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 9.7 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı da yüzde 47 düzeyinde gerçekleşti. Şirketin yatırım harcamaları ocak-eylül döneminde 2019'un aynı sürecine göre yüzde 42 artarak 4 milyar liraya yükseldi. Son on iki ayda 1.9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam abone sayısını 49.5 milyona taşıdı. Aynı dönemde sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 12.6 artışla 12.8 milyona yükseldi. Böylece halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık abone kazanımını kaydettik'' dedi.

'MOBİL ABONE SAYIMIZ 3. ÇEYREKTE 269 BİN ARTTI'

Önal, sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelirin (ARPU),3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 artarken, fiber abone sayısı ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 30'un üzerinde yükselişle 5.2 milyonu aştığını aktardı. Önal, mobil abone sayısının 3. çeyrekte 269 bin net artışla 23.1 milyona ulaştığını, LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımının da yüzde 26 yükselişle 9.1 gigabayt olduğunu belirtti. Önal ''Sabit seste ise yeni 159 bin net aboneyle 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek 3. çeyrek net abone artışı elde edildi'' dedi.



Ümit Önal, sabit genişbanttaki performanslarının, okula dönüş sezonu ve evden çalışma modelinin devamıyla 3. çeyrekte de sürdüğünü dile getirdi. Önal, "Sabit genişbant abonelerimizin toplam veri kullanımı, 2020'nin dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış gösterdi." diye konuştu.

2020 öngörülerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Önal ''Buna bağlı olarak, 2020 için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 6.6 milyar lira yatırım öngörüyoruz." dedi. Fiber ağlarını 321 bin kilometre uzunluğa çıkardıklarını aktaran Önal, şunları kaydetti: "Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız. Net Borç/FAVÖK oranımız 602 milyon lira temettü ödemesine ve çeyrek içerisinde liranın dolar ve Euro karşısında ortalama yüzde 16 değer kaybetmesine rağmen 3. çeyrekte 1.35x seviyesine ulaştı. Yabancı para net açık pozisyonumuz, 3. çeyrekte 211 milyon dolara geriledi."

'TİVİBU İÇERİKLERİNİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Önal, önümüzdeki dönemde Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun içeriklerini geliştireceklerini kaydetti. Spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile işbirliğini genişlettiklerini hatırlatan Önal, ''İçerikte ufkumuzu genişleteceğiz'' dedi. Tivibu'yu son 2 yılda etkin maliyet yönetimiyle yönettiklerini, çıkışı için teknik altyapısının yenilenmesini beklediklerini kaydeden Önal ''Tivibu Türkiye'de ödemeli TV pazarında ikinci oyuncu. En eski oyunculardan biri. Dizi, film, çocuk tüm kategorilerde içerik kalitesini artırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda platformun teknik altyapısının Türkiye'ye giren yabancı oyuncularla mücadele edebilecek şekilde OTT platformu olmak konusunda da zenginleştirmeyi düşünüyoruz.'' dedi. Gelişmelerin yılın ikinci yarısı ya da son çeyreğinde kendini göstereceğini kaydeden Önal yakın zamanda yerli drama içeriği üretmeyi düşünmediklerini kaydetti.

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