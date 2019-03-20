Halka 10. son bölümü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Halka'nın son bölümünde, Halka üyesi olan Cihangir ve Kaan, yeni konumlarını kullanarak geçmişteki sırları çözmek için harekete geçiyor.

HALKA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Halka 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıda bulunan vşdeo butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz.

HALKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihangir ve Kaan, İlhan’ın yanından ayrılmış, kendi ekiplerini oluşturmuşlardır. Artık Halka’nın içindedirler. Yeni konumlarını kullanarak geçmişlerindeki sırları çözmeye kararlıdırlar. Terzi’nin polisin elinde olması Halka için tehlike yaratır.

Cemal ve Bahar Terzi’den bir şeyler öğrenmeye çalışırken Halka da Terzi’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum iki taraf için de tehlike yaratmaya başlar. Halka, tüm gücü ile Terzi’ye yönelmiştir. Bu durum Halka’nın eski ve yeni tüm üyelerini farklı tehlikelerle karşı karşıya bırakır.