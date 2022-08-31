O anlar kamerada! Halk otobüsünde feci kavga!

Kocaeli'nde, dün akşam saatlerinde Derince ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.

Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.

Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.