Eskişehir’de biletsiz yolculuk yapmaya çalışanlara engel olmaya çalışan halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırı anı şoför kabinindeki kameraya anbean yansırken, halk otobüsü şoförü Barış Odabaşı yaşadığı dehşeti, "Tamamen öldürmeye teşebbüs etti, hayatımı zor kurtardım" diyerek anlattı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen 59 hat numaralı, 26 BL 571 plakalı belediye halk otobüsüne 2 kadın biletsiz binmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise biletsiz yolcuları araca bindirmek istemedi.
TELEFONLA SALDIRGANI ÇAĞIRDILAR
Bunun üzerine şoförle tartışan kadınlar bir süre telefonla konuştu. Telefonla görüşmesinin ardından Gökhan P. (30) isimli şüpheli aracıyla durağa geldi. Otobüse binerek tartışmaya dahil olan şüpheli, şoförü art arda yumruk darbeleriyle darp etmeye başladı.
Kavganın büyümesiyle bıçak çeken şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı’yı (42) ikisi bacağından ve biri karnından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Sonrasında otobüsten inen şüpheli geldiği araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Olay anı otobüsün şoför kabininde bulunan kameraya yansıdı.
"HAYATIMI ZOR KURTARDIM"
Yaralanan otobüs şoförü Barış Odabaşı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Gökhan P. ise polis ekiplerine teslim oldu.
Hastanedeki odasında olay anını anlatan otobüs şoförü Barış Odabaşı, “26 BL 511 plakalı belediye otobüsünün şoförüyüm. Muttalip son durağına geldim. 10 dakika vaktim vardı, bir mola yapayım dedim. O sırada kartsız bir yolcu geldi. Yolcunun kartı olmadığı için ‘HES kodunuz yok, alamam’ dedim. O esnada karın kısmımdan ve bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım” dedi.
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