Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, ABD'de ödül aldı
Amerikan Türk Topluluğu Galası, ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile sektörün önde gelen yapımcıları Kerem Çatay ve Timur Savcı'yı aynı sahnede bir araya getirdi
New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda, Türk film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı.
Gecede Hande Erçel yırtmaçlı beyaz bir elbise giyerken, Serenay Sarıkaya mayo kesim kostümüyle dikkat çekti.
Film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödül verildi. Sektörün önde gelen yapımcıları Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'a da başarı ödülü takdim edildi.