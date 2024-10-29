Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, ABD'de ödül aldı

New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda, Türk film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı.

Film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödül verildi. Sektörün önde gelen yapımcıları Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'a da başarı ödülü takdim edildi.