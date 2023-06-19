Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Halil Taşkın hayatını kaybetti

Şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kap krizi sonucu vefat etti. Taşkın'ın ölüm haberini meslektaşı Kader duyurdu

Giriş: 19.06.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Halil Taşkın hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çocuk yaşta müzik sektörüne girerek adını duyuran şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda video filmlerde de rol alan Taşkın'ın ölüm haberini şarkıcı Kader duyurdu.

Kader, yaptığı açıklamada "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

Halil Taşkın'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren şarkıcı, "Dostlar Halil Taşkın'ın cenazesi pazartesi (bugün) öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Beştelsiz Camii'nden kaldırılıp Mevlanakapı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Göçmen kuşların önemli konaklama merkezi
Göçmen kuşların önemli konaklama merkezi
Yenikapı'dan çıktı! 8500 yıllık tarih müze bekliyor
Yenikapı'dan çıktı! 8500 yıllık tarih müze bekliyor
Aralıklı oruç önerisi! O hastalıkları önleyebilir
Aralıklı oruç önerisi! O hastalıkları önleyebilir
İsrail güçlerinden baskın: 3 Filistinli öldürüldü 29'u yaralandı
İsrail güçlerinden baskın: 3 Filistinli öldürüldü 29'u yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.