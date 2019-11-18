18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halil İbrahim, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmesi, hedefleri, kendi performansı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ümit Milli Takım'dan 4 arkadaşının A Milli Takım'ın Andorra maçı kadrosuna alındığını hatırlatan 19 yaşındaki santrfor, "A Milli Takım'ın performansından gururlandım. O formayı giymek bütün takımın hedefi olmalı. Avrupa Şampiyonası'na gitmeleri çok güzel bir şey. Takım olarak birbirimize yardım etmeliyiz. Geçen gün A Milli Takım'a 4 arkadaşımızı gönderdik. Bu da bizi gururlandırıyor ve motive ediyor. İnşallah sıra bize de gelir. Bunun için elimizden geleni veriyoruz." diye konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in çok önemli bir teknik adam olduğuna değinen Halil İbrahim, "Şenol hocam bilsin ki elimden geleni her zaman vereceğim. Tabii ki kendi kararı ama o ne zaman çağırırsa bu forma için her şeyi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.
"2. YARIDA İNGİLTERE'YE GİDECEĞİM"
Halil İbrahim Dervişoğlu, sezonun ikinci yarısını bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekibi Brentford'da geçireceğini söyledi.
Eredivisie'de 13 müsabakada forma giyen Halil İbrahim, "Sezona iyi başladım. 4 gol attım ve 3 asist yaptım. Ligde ilk senem ve iyi olduğumu düşünüyorum. Daha iyi de olabilirim. Bunu göstermeliyim." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'de kendisini daha iyi geliştirebileceğine inandığını aktaran genç golcü, "2. yarıda İngiltere'ye gideceğim. Orada kendimi geliştirmeye bakacağım. Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Orada kendimi geliştirmek için her şeyi yapacağım. İngiltere benim için iyi bir nokta." şeklinde görüş belirtti.
"TÜRKİYE LİGİNE SICAK BAKIYORUM"
Halil İbrahim, Türkiye'deki futbolun üst seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye ligine sıcak bakıyorum. Büyük takımlarda seviye yukarıda ama senelerin ne getireceğini bilemiyorum." dedi.
Trabzonlu olan Halil İbrahim, bordo-mavili takımla ilgili, "Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor'un performansına seviniyorum. Ümit Milli Takım'dan arkadaşlar da var. İnşallah daha da iyi olurlar. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
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