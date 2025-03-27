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        Haberler Magazin Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç barıştı - Magazin haberleri

        Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç barıştı

        Kısa bir süre önce birlikteliklerini sonlandırıp sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, ilişkilerine bir şans daha tanıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 08:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:40
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        Aşk yeniden
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        Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık üç ay süren birlikteliklerini sona erdiren oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç'in ayrılığı kısa sürdü.

        Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, birlikteliklerine bir şans daha tanıma kararı verdi. Daha önce sosyal medyadan birbirlerini silen Ceyhan ile Coriç, yeniden takipleşmeye başladı.

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        #Halil İbrahim Ceyhan
        #Rüya Coriç

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