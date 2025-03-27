Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç barıştı

Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık üç ay süren birlikteliklerini sona erdiren oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç'in ayrılığı kısa sürdü.

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Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, birlikteliklerine bir şans daha tanıma kararı verdi. Daha önce sosyal medyadan birbirlerini silen Ceyhan ile Coriç, yeniden takipleşmeye başladı.