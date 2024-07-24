Haliç'teki selfie faciasında acı haber!

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İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü üzerinde denize düşüp tekne ile kurtarılan genç kız hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla selfie çekmek isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir tekne de kızın üzerinden geçmişti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU Başka bir teknenin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti.

Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.