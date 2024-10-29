Halı silkelerken canından oluyordu!
Bursa'da 16 yaşındaki genç kız 4.kattan halı silkelemek istedi ve dengesini yitirerek düştü. Genç kız ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halı silkelerken 4 katlı apartmanın terasından düşen Hayrunnisa S. (16), ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Hayrunnisa S., iddiaya göre, terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.