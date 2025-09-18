İşte dizinin konusu;

Çok başarılı bir cerrah olan Serhat, doğduğu toprakların ona yüklediği yazgıyı elinin tersiyle itip İstanbul’da kendine bambaşka bir hayat kurar. Ve yaptığı bu seçim onun karşısına Melek’i çıkartır. İlk görüşte aşık olduğu Melek ile ailesinden gizlice evlenen Serhat’a kaderin hiç beklemediği bir sürprizi vardır. Urfa’a dönmek zorunda kalan Serhat, iki düşman ailenin gölgesinde, yıllarca kaçtığı geçmişin tam ortasında bulur kendini.

Yıllarca reddettiği tüm değerleri kabul etmeye, kariyer sahibi bir cerrahtan ağa olmaya zorlanan Serhat, güç bir seçimle karşı karşıyadır. Üstelik ailesi husumeti tamamen sona erdirmek için onun Yıldız ile evlenmesini ister. Tüm bunların üzerine Melek’in gelişiyle konakta tüm taşlar yerinden oynar. Serhat, kalbiyle vicdanı arasında sıkışırken, geçmişin yüküyle yüzleşmek zorundadır. Aşk, sadakat ve güç birbirine karışırken, saklanan sırlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Çünkü bu konakta kimse göründüğü kadar masum değildir. Herkesin içine gömdüğü bir sırrı, susarak taşıdığı bir geçmişi vardır...