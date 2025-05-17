Hale Soygazi hacklendi

Türk sinemasının usta sanatçılarından Hale Soygazi'nin Instagram hesabı hacklendi.

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Dolandırıcılığa yönelik paylaşımlar yapılan hesaptan; "Arkadaşlar sizlere çok güzel bir yatırım öneriyorum, lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Çok sağlam ve çok güvenilir bir yatırım, tamamen devlet güvencesi altında yapılıyor. Arkadaşlar kazanmak isteyenlere yardımcı olurum" mesajları yayımlandı.