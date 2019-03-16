Hale Soygazi: Birkaç proje teklifi var - Magazin haberleri

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yapan usta oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara şöyle yanıt verdi; "Birkaç proje teklifi var ama henüz net bir şey yok bakalım ilerleyen günlerde netleşirse tekrardan konuşuruz" dedi.

Daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.