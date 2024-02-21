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        Haberler Yaşam Hakkarili genç evinin ikinci katında istiridye mantarı üretim alanı oluşturdu

        Hakkarili genç evinin ikinci katında istiridye mantarı üretim alanı oluşturdu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği için evinin boş olan üst katını üretim tesisi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:10
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          Sosyal medyadan gördüğü videodan sonra istiridye üreticiliğine karar veren 36 yaşındaki Han, evin bir bölümünde deneme amacıyla yaptığı üretimde beklediğinden daha fazla verim aldı.

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          Bunun üzerine üretimi daha profesyonel yapıp kazanç sağlamak için İstanbul'da kursa giderek 6 ay eğitim gören Han, daha sonra memleketine dönerek evinin boş olan üst katını mantar yetiştirmek için hazırladı.

        • 3

          Burada üretime başlayan Han, ilk hasattan elde ettiği ürünün bir kısmını komşu ve akrabalarına dağıttı, bir kısmını da marketlere satarak kazanç sağladı.

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          ÜRETİMİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

          Yüksekova ve Hakkari'deki bazı marketlerle anlaşma yaparak ürününü satan Han, merak üzerine başladığı mantar üretiminde işini geliştirmek istediğini söyledi.

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          Bunun için İstanbul'da bu alanda açılan kursa katılarak sertifika aldığını belirten Han, şunları kaydetti:

        • 6

          "Daha sonra memleketime döndüm. Burada istiridye mantarı üretiyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bu işi büyütmeyi planlıyorum. Normalde bu üretim serada yapılıyor. Öyle bir imkanım olmadığı için evde yapıyorum.

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          Kış mevsimi çok soğuk olduğu için kendi yapacağım sera pek verimli olmazdı. O yüzden kapalı alanı tercih ettim. Isıtmayı da kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. İlk etapta 7 torba ile başladım, verim alınca 40 torbaya çıkardım. Şu anda yaklaşık 1,5 ton ürün var burada."

        • 8

          Ürünün yetişme süresinin yaklaşık bir ayı bulduğunu anlatan Han, "Hasadını aldığım ilk 40 torbayı yakın akrabalarıma, komşularıma dağıttım. Gayet memnun kaldılar. Bir kısmını da marketlere sattım. Herkes beğendi. Üretim alanını büyüterek daha geniş kesime ulaşmayı hedefliyorum" dedi.

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          İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de Han'ın üretim konusunda bilinçli hareket ettiğini söyledi.

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          Han'ı, kırsal kalkınma projelerine yönlendireceklerini belirten Yiğit, "Yapacağı güzel bir projeyle yüzde 50 hibe desteği alabilir. Kardeşimize teknik anlamda yardımcı olacağız. Projesi kabul olursa bu işi daha profesyonelce yapmasına da yardımcı olacağız.

        • 11

          İlçe genelinde kırsal kalınma yatırımlarından faydalanan vatandaşlarımız var. 2023'te çitçilerimize 50 milyon liralık destek sağlandı, bunun yarısı Genç Çiftçi Projesi'nden faydalananlara ait" ifadelerini kullandı.

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