18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi çalışmaları kapsamında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebilmeleri için dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda yapılan çalışmalar esnasında 7 ayrı mağara bulundu.
İHA'nın haberine göre kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve bölgedeki terör olayları nedeniyle yasaklanan Bay köyüne bağlı Şal Vadisi'nde 7 faklı mağara keşfedildi.
Mağaraları turizme kazandırmak amacıyla bölgede incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk’a AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan, kurum personeli ve basın çalışanları eşlik etti.
Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekiler 6 kilometrelik patika yollardan ve engebeli yamaçlardan sosyal mesafeye dikkat çekerek tek sıra halinde, keşfettikleri mağaralara girerek incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari’ye yeni bir sosyal alan kazandırmak için Şal Vadisi'nde incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, incelemeler kapsamında faklı mağaralar keşfettiklerini söyledi.
Vali Yardımcısı Duruk, ”Şal Vadisi'nde tesislerimizin devamı için bir doğa yürüyüşü düzenledik. Vadide kayda değer birkaç mağara bulduk. Burada daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mağara var. Bundan sonra şehrin çok dışına çıkmaya gerek duymadan hemen Bay Kalesi'nin hemen arka tarafında hem güzel bir doğa yürüyüşü yapılabilir, hem de mağaralar gezilebilir. Bu gezintinin ardından yeni tesislerimize çıkılabilecek ve manzara izlenilecek şekilde güzel bir destinasyon oluşturduk. Hakkari'mize hayırlı olsun. Beklentimiz buranın kısa sürede turistik bir kent olması. Hatta turizmin başkenti yapma noktasında önemli keşifler oldu. İnşallah devamını getiririz" diye konuştu.
Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise Şal Vadisi'nde tespit ettikleri mağaraların bölgenin turizm potansiyelini arttıracağını ifade ederek, ileriki günlerde bölgede teknik malzemelerle daha kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini söyledi.
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