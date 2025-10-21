Yol kontrollerinde 43 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Hakkari'de polisin yol kontrollerinde farklı tarihlerde durdurduğu 3 araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda toplam 43 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bu amaçla 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılan denetlemelerde şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı.
Dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda 4 kilo eroin ile 39 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fotoğraf: DHA