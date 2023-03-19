Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü; 3 ev tahliye edildi

Hakkari'de etkili olan yağışlar sonrası, yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen 3 evin kapısı mühürlendi

Giriş: 19.03.2023 - 19:24 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü; 3 ev tahliye edildi
İstinat duvarı çöktü! 3 ev tahliye edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Hakkari merkez Pehlivan Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çöken istinat duvarının üst kısmında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, belediye ekipleri, çökme tehlikesi bulunan evlerin kapılarını mühürledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan, yağışla birlikte istinat duvarının çöktüğünü belirterek," Belediye ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Komşularımızın oturduğu evi boşaltılmasını istediler. Evler boşaltıldı. Bizim mahalledeki çoğu ev hala tehlike arz ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı noktada beton istinat duvarı yapılması halinde, evlerimize tekrar döneceğiz. Yetkililerden isteğimiz, evlerimizin önündeki istinat duvarı yapsınlar" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
"Baharın müjdecisi" kardelenler
Coğrafi işaretle tescillendi
Coğrafi işaretle tescillendi
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.