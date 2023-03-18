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Hakkari'de otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Hakkari Yüksekova'da 29 yaşındaki genç, otomobilde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Giriş: 18.03.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi otomobilin içinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Yüksekova-Esendere kara yolundaki Dilimli Barajı yakınında park halindeki otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin hareket etmediğini fark edenler jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

M.D. (29)
M.D. (29)

AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki M.D. olduğu tespit edildi.

Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine gönderildi.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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