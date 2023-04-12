Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş köyü yakınında İran plakalı TIR, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda önce Van'a doğru seyir halindeki minibüsle çarpıştı, ardından TIR'ın dorsesi de otobüse çarptı.

Kazada, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı, TIR sürücüsü de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın olduğu bölgede araçların kontrolü olarak geçişini sağlıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.