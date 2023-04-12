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Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hakkari'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş: 12.04.2023 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı
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AA

Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş köyü yakınında İran plakalı TIR, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda önce Van'a doğru seyir halindeki minibüsle çarpıştı, ardından TIR'ın dorsesi de otobüse çarptı.

Kazada, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı, TIR sürücüsü de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın olduğu bölgede araçların kontrolü olarak geçişini sağlıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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