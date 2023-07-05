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Hakka Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hakka Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Hakka Suresi okunuşu: Hakka Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Hakka Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 52 ayettir. Sure, adını birinci ayeti oluşturan “el-Hakka” kelimesinden almıştır. Hakka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir. Surede başlıca, Kıyameti inkar edenlerin görecekleri cezalar ve müminler ile kafirlerin dehşetli Kıyamet günündeki halleri konu edilmektedir. Hakka Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 05.07.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hakka Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Hakka Suresi, Kur'an'ın 69. suresidir. Sure, 52 ayetten oluşur. Mekke devrinin ilk yıllarında indirildiğine inanılan olan Sure ismini hakikat, gerçek anlamına gelen el-Hakka kelimesinden alır. Surede Karia olarak ifade edilen ansızın gelen belayı yalan saydıkları sebebiyle Ad ve Semud kavimlerinin helak edilişi anlatılır. Son bölümde ise Kur'an'a şair sözü, sihirbaz sözü şeklinde yapılan itirazlara cevap verilir. Hakka Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Hakka Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Hakka Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Elhakkatu.

    2.Melhakkatu.

    3.Ve ma edrake melhakkatu.

    4.Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.

    5.Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.

    6.Ve emma 'adun feuhliku birıyhın sarsarin 'atiyetin.

    7.Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.

    8.Fehel tera hehum min bakıyetin.

    9.Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatıeti.

    10. Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.

    11.İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.

    12.Linec'aleha lekum tezkireten ve te'ıyeha uzunun va'ıyetun.

    13.Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.

    14.Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.

    15.Feyevmeizin veka'atilvakı'atu.

    16.Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.

    17.Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.

    18.Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.

    19.Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.

    20.İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.

    21.Fehuve fiy 'ıyşetin radıyetin.

    22.Fiy cennetin 'aliyetin.

    23.Kutufuha daniyetun.

    24.Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.

    25.Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.

    26.Ve lem edri ma hısabiyeh.

    27.Ya leyteha kanetilkadıyete.

    28.Ma ağna 'anniy maliyeh.

    29.Heleke 'anniy sultaniyeh.

    30.Huzuhu feğulluhu .

    31.Summel cehıyme salluhu.

    32.Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu.

    33.İnnehu kane la yu'minu billahil'a zıymi.

    34.Ve la yehuddu 'ala ta'amil miskiyni.

    35.Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.

    36.Ve la ta'amun illa min ğısliynin.

    37.La ye'kuluhu illelhatıune.

    38.Fela uksimu bima tubsırune.

    39.Ve ma la tubsırune.

    40.İnnehu lekavlu resulin keriymin.

    41.Ve ma huve bikavli şa'ırin kaliylen ma tu'minune.

    42.Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.

    43.Tenziylun min rabbil'alemiyne.

    44.Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyli.

    45.Leehazna minhu bilyemiyni.

    46.Summe lekata'na minhulvetiyne.

    47.Fema minkum min ehadin 'anhu haciziyne.

    48.Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.

    49.Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.

    50.Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.

    51.Ve innehu lehakkulyakıyni.

    52.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

  • Hakka Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1. Gerçekleşecek olan;

    2. (Evet) nedir o gerçekleşecek olan?

    3. Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?

    4. Semud ve Ad kavimleri, kapılarını çalacak felaketi (kıyameti) yalan saymışlardı.

    5. Semud'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helak edildiler.

    6. Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler.

    7. Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

    8. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?

    9. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lut kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler.

    10. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.

    11. Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;

    12. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.

    13. Artık Sur'a bir tek defa üflendiği,

    14. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman,

    15. işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).

    16. Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar.

    17. Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.

    18. (Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.

    19. Kitabı sağ tarafından verilen:" Alın, kitabımı okuyun" der.

    20. " Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum."

    21. Artık o, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir,

    22. Yüce bir cennette,

    23. Meyveleri sarkmış halde.

    24. (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, afiyetle yeyin, için.

    25. Kitabı sol tarafından verilene gelince,der ki:" Keşke, bana kitabım verilmeseydi!"

    26. "Şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!"

    27. Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi!

    28. Malım bana hiç fayda sağlamadı;

    29. Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.

    30. Onu yakalayın da, (ellerini boynuna) bağlayın;

    31. Sonra alevli ateşe atın onu!

    32. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun!

    33. Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi,

    34. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.

    35. Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur.

    36. İrinden başka yiyecek de yoktur.

    37. Onu (bile bile )hata işleyenlerden başkası yemez.

    38. Görebildikleriniz üzerine yemin ederim,

    39. Ve göremediklerinize ki,

    40. Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.

    41. Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!

    42. Bir kahin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz!

    43. (O), alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

    44. Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

    45. Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

    46. Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).

    47. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız.

    48. Doğrusu o (Kur'an), takva sahipleri için bir öğüttür.

    49. İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.

    50. Muhakkak o, kafirler için bir iç yarasıdır.

    51. Ve o, gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir.

    52. O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et.

  • Hakka Suresi Konusu

    Surenin ana konusu vahiy yani Kur’an’ın ilahi kelam oluşu ve peygamberliktir. Ayrıca kıyamet halleri; yeryüzünde fesat çıkaran ve peygamberleri yalancılıkla itham eden Ad, Semud, Lut, Firavun, Nuh kavimleri gibi eski kavimlerden, bunların başına gelen felaketlerden söz etmekte, ahirette mutlu ve bedbaht olacak kimselerin durumlarını açıklamaktadır.

    Hakka Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada altmış dokuzuncu, iniş sırasına göre yetmiş sekizinci suredir. Mülk suresinden sonra, Mearic suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Hakka Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Burada üç kez tekrarlanan hakka kelimesi, hak kelimesinden türemiş bir isimdir. Hak ise sözlükte, “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek; bir şeyi kesin olarak bilmek” gibi manalara gelmektedir. İsim olarak “gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey” anlamlarında kullanılan hak kelimesi genellikle batılın zıddı olarak gösterilmiştir (bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, “Hak”, DİA, XV, 137). Kıyamet kesin olarak gerçekleşeceği ve bu sayede insanlar dünyada yapıp ettiklerinin gerçek değerini kavrayacakları ve sonuçlarını görecekleri için ona da “Hakka” ismi verilmiştir. Surenin ilk üç ayeti gerek üslup gerekse anlam olarak kıyamet olayının büyüklüğüne ve şiddetine işaret ettiği gibi ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

    Müfessirlerin büyük çoğunluğu hakka kelimesine “kıyamet” anlamı vermiş olmakla birlikte bu ayetlerin ardından dünyada azaba uğramış kavimlerin anılmasından hareketle hakka kelimesinden, Hz. Peygamber’e isyan eden Kureyş’in başına gelecek olan ağır yenilgiye dikkat çekildiği görüşünde olanlar da vardır (Ateş, X, 36).

  • Hakka Suresi Kaç Ayet?

    Hakka Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.

    Hakka Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Hakka Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 565. Sayfada başlayıp 567. Sayfada biter ve 29. Cüzde yer alır.

  • Hakka Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Hakka suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Hakka suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Hakka Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Hakka suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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