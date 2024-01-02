Hakim Ziyech'in kalemi kırılıyor

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Hakim Ziyech'in Türkiye günleri sona eriyor! Galatasaray'da bir var bir yok durumda olan 30 yaşındaki futbolcunun tavırları sarı-kırmızılıların planlarını değiştirirken Ziyech'in de transferine sıcak baktığı öğrenildi.

Bu yaz Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz olarak kiralanan Ziyech, görkemli bir anons ile transfer olmasına karşın Galatasaray'a adapte olamadı. Geçen aylarda PSG'nin kıyısından dönen 30 yaşındaki kulüpteki bazı tavırları kimyanın olmadığına işaret ederken antrenman ve maç seçmesi de bardağı taşırdı.

DURUM ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ Galatasaray'da hak edişlerindeki ödemelerin aksadığını iddia eden tecrübeli oyuncu özellikle son dönemde antrenmanlara çıkmazken maçlarda da düzenli olarak forma giyememesi durumu çıkmaza sürükledi. Ön bölgede bir türlü istikrar yakalayamayan sarı-kırmızılılarda Ziyech'le yolların ayrılması planlanmaya başlandı.

DOLGUN MAAŞ İSTİYOR Adaptasyon sorunu yaşayan Ziyech'in de Galatasaray'a bonservisiyle gelmek yerine başka bir kulübe transfer olmayı düşündüğü öğrenildi.

PSG'ye transferi evrak yetişmemesi nedeniyle son anda yatan, geçen yaz ise Körfez ülkelerinden yüksek ücretli teklifler alan Faslı yıldızın 30 yaşındayken son bir yüksek kazançlı kontrat için kulüp aramaya başladığı da gelen bilgiler arasında.