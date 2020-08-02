İHA

Bursa'da, geçen yıl temmuz ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'nde, Hülya Nurkaya'ya (51) ait tuhafiye dükkanında meydana gelen olayda, Hülya Nurkaya, sevgilisi Zahit Yıldırım'ın (45) evli olduğunu öğrenince ilişkiyi sonlandırmak istedi. İddiaya göre Yıldırım, Nurkaya’nın peşini bırakmadı. Olay günü tuhafiye dükkanına gelen Yıldırım ile Nurkaya arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Zahit Yıldırım, Hülya Nurkaya'yı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Sonra da bıçağı kendisine saplayarak, intihar etmek istedi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan ikili tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldırım, sevk edildiği adliyede, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Sevgili oldukları iddia edilen çiftin davaları Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı.

"BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ"

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Nurkaya'nın avukatı Şeyda Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı ile sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş hazır bulundu. Mahkemede olaydan sonra 35 yıllık iş yerini kapattığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Hülya Nurkaya, “Sanık uzun süre beni takip edip, cep telefonuma gönderdiği mesajlarla rahatsız etti. Evimin ve iş yerimin önüne gelerek, takip etti. Olayın olduğu gün, iş yerini açtığım sırada arkamdan içeri girdi. Kollarımı tutup, sağ karın boşluğuma bıçakla vurdu. Aldığım darbe sonucu yere düştüm. Bıçaklamaya devam etti. Kalbime aldığım bıçak darbesinden sonra sol kolumu kalbimin üzerine koyarak, ikinci darbeyi önledim. Karın boşluğuma bıçak darbelerini vurmaya devam etti. Bağırmam üzerine komşularım gelerek elinden kurtardılar. Beni öldürmeye çalıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Şikayetçiyim. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Bana tekrar zarar vermesinden korkuyorum” savunmasını tekrarlayarak, cezalandırılmasını istedi.

"BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım da karar duruşmasında gözyaşları içinde, eski savunmalarını tekrarlayarak, “Hülya’nın benim dükkanına gittiğimden haberi vardı. Ben tasarlayarak hareket etmedim. Hülya benim evli olduğunu biliyordu. Eşime karşı vicdan azabı duyduğumdan dolayı kendisinden ayrılmak istemiştim. Kendisine ayrılmak istediğimi anlatmıştım. Kabul etmedi. Ailem beni terk etti. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” ifadelerini verdi.

'İYİ HALDEN' 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Sanık Zahit Yıldırım’a, mahkeme heyetince verilen ömür boyu hapis cezası, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından 13 yıla düşürüldü. 'Duruşmadaki iyi hali'ni ve 'saygılı tutumu' sanığın lehine takdir indirimi olarak kabul eden heyet, sanık Zahit Yıldırım’ın cezasını 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.