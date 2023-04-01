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Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı!

İstanbul'da, eşi ile kavga eden 43 yaşındaki Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı atladı. Hakim olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan ise, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında çiftin 2 çocuğunun kreşte olduğu öğrenildi

Giriş: 01.04.2023 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı! - Son dakika haberler
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı!
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DHA

İstanbul'da olay dün saat 10.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54), eşi Hande Arslan (43) ve iki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3.katında yaşıyordu.

EŞİNİ BIÇAKLAYIP KIZGIN YAĞ İLE YAKTI

DHA'da yer alan habere göre çiftin çocukları kreşte olduğu sırada Hande Arslan, eşi Necmi Arslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı.

KENDİ HAYATINA DA KIYDI

Eşini öldüren Hande Aslan kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı ambulansla, Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim Necmi Arslan'a mesaj attı, fakat yanıt alamadı.

KOCANIN VÜCUDUNDA YANIK VE BIÇAK İZLERİ

Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi.

HAKİM KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Hande Arslan ise ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hande Arslan'ın hakim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÇOCUKLARI KREŞTEYMİŞ"

Arslan ailesinin komşularından Durukan Doğan, "Dönüp baktığımda yerde birisi yatıyordu. Başında 3-4 kişi vardı. Biz bayıldı diye düşünmüştük. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü, atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik" dedi.

"İKİ TANE ÇOCUKLARI VARMIŞ"

Mahalle esnafı Saffet Sümer, "Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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