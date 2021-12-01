Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ'ın başrollerini paylaştığı film "Aykut Enişte 2"nin galasına oyuncu ekibi eksiksiz katılırken, sinemaseverler ise yoğun katılım gösterdi.
"PANDEMİ NEDENİYLE FİLMİ ÇIKARAMADIK"
Filmi iki yıldır pandemi nedeniyle gösterime çıkaramadıklarını söyleyen Gelinoğlu, "Özlemişiz böyle bir kalabalığı görmeyi. İki yıldır pandemi nedeniyle filmi çıkaramadık, büyük emeklerle gönlümüzü koyarak çektik. İlki çok sevilmişti, ikincisi de insanların gönlünde yer bulsun diye düşündük." dedi.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Yönetmen Onur Bilgetey, seyirciler istediği için filmin ikincisi çektiklerini anlatıp, "Elimizden geleni yaptık. İlk filmi sevenlerin bunu da seveceğini düşünüyorum. 3 Aralık'ta herkesi sinemalara davet ediyoruz. Güzel bir kadro kurduk. İkinci filmi çekmek hem senarist hem de yönetmen açısından zor oluyor çünkü ilki çok sevildiği için baskı oluyor." ifadelerini kullandı.
"BU FİLMLE SEYİRCİNİN AKLINI ALACAĞIZ!"
Projede Atabey Ailesi'nin eski eniştesi "Talat" karakterini canlandıran Hakan Yılmaz, ilk filmde yer almadığını ancak ikincisine nasıl dahil olduğunu esprili bir dille anlattı.
Ünlü oyuncu, "İlk filmde izleyiciydim, sonra 'Ben bunda niye yokum?' diye sinir oldum ve ikinciye girdim. Sağ olsunlar güzel bir dünya kurmuşlar. Ben kıyafetimi giyip, laflarımı söyledim. Bu filmle seyircinin aklını alacağız. Umarım herkes evine çok memnun dönecek filmi izledikten sonra." şeklinde konuştu.
Filmde rol alan oyunculardan Melis Babadağ ise heyecanını, "Seyirciyle buluşacağız, biraz seyirciyle birlikte yaptığımız bir iş oldu. Onların baskısı sonucu yazıldı ve öyle biz sete çıktık, çok büyük aşkla ve sevgiyle..." diyerek, dile getirdi.
"Aykut Enişte 2"nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alıyor.
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